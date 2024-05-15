Вот это любовь: Жена почти безработного футболиста будет содержать семью благодаря ТикТоку
Всем бы мужчинам таких верных и сильных женщин.
Футболист Фарренд Роусон остался без клуба и теперь живет на деньги своей возлюбленной.
Защитник Моркама летом станет свободным агентом и претендентов на него пока нет, ввиду чего платить за дом и просто содержать семью будет жена игрока Кэй Лудлоу.
Девушка активно ведет свой аккаунт в ТикТоке, благодаря чему собрала уже более 40 тысяч поклонников и зарабатывает на этом неплохие деньги.
В интервью для Sky Sports девушка призналась, что готова взять на себя все вопросы касаемо финансов, ведь она не боится трудностей и верит, что ее муж со временем найдет новый клуб.
Ранее сообщалось, что бывшая легенды футбола удивила причиной развода.
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