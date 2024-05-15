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Футбол

Вот это любовь: Жена почти безработного футболиста будет содержать семью благодаря ТикТоку

Всем бы мужчинам таких верных и сильных женщин.
Сегодня, 20:59
Фарренд Роусон / Getty Images
Фарренд Роусон / Getty Images

Футболист Фарренд Роусон остался без клуба и теперь живет на деньги своей возлюбленной.

Защитник Моркама летом станет свободным агентом и претендентов на него пока нет, ввиду чего платить за дом и просто содержать семью будет жена игрока Кэй Лудлоу.

Источник: Instagram

Девушка активно ведет свой аккаунт в ТикТоке, благодаря чему собрала уже более 40 тысяч поклонников и зарабатывает на этом неплохие деньги.

В интервью для Sky Sports девушка призналась, что готова взять на себя все вопросы касаемо финансов, ведь она не боится трудностей и верит, что ее муж со временем найдет новый клуб.

Ранее сообщалось, что бывшая легенды футбола удивила причиной развода.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: деньги тикток

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