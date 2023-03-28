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Стала известна зарплата Де Дзерби в Брайтоне

Экс-наставник Шахтера зарабатывает неплохие деньги в середняке АПЛ.
Сегодня, 21:33
Роберто Де Дзерби / Getty Images
Роберто Де Дзерби / Getty Images

Итальянское издание TuttoMercatoWeb рассекретило заработную плату Роберто Де Дзерби в Брайтоне.

Как сообщает источник, итальянец зарабатывает на тренерском мостике "чаек" 5 млн евро, что является показателем чуть выше среднего в АПЛ.

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Больше зарабатывают возглавляющий Арсенал Микель Артета наставник МЮ Эрик тен Гаг, коуч Ман Сити Хосеп Гвардиола, главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп и Грэм Поттер из Челси, вместо которого и пришел Де Дзерби в Брайтон.

Меньше итальянца по контракту имеют Стив Купер (Ноттингем Форест), Гарри О'Нил (Борнмут), Марку Силва (Фулгэм), Эдди Гау (Ньюкасл), Дэвид Мойес (Вест Гэм) и Томас Франк (Брентфорд)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: деньги АПЛ Роберто де Дзерби

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