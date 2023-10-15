"Всем они нужны, чтобы жить лучше": Директор Ан-Насра о выступлениях ради денег

Исполнительный директор Ан-Насра Марсело Салазар высказался касаемо многомиллионных контрактов новых игроков в Саудовской Аравии.

"Очень легко критиковать то, что мы не очень хорошо знаем. Факт в том, что деньги имеют значение. Всем нужны деньги, чтобы жить лучше. Если у футболистов есть возможность уехать в Саудовскую Аравию, то почему бы ее не рассмотреть?

Лига Саудовской Аравии сделала большой скачок в качестве сейчас, благодаря игрокам, которые недавно присоединились к ней. Но и раньше это была сильная лига. Была и хорошая сборная Саудовской Аравии".

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"В 2018 году они проиграли первый матч чемпионата мира против России со счетом 0:5. В 2022-м в Дохе они обыграли Аргентину на групповом этапе. Уровень саудовских футболистов растет.

Не то чтобы здесь были хороши только иностранные звезды. Это далеко не так. Саудовская лига развивается. Это убеждает футболистов. Наша лига очень хорошая", – заявил Саласар в интервью журналисту Филиппу Кесслеру.

Напомним, этим летом Ан-Наср подписал Аймерика Ляпорта, Марцело Брозовича, Алекса Теллеса, Садио Мане, Секо Фофана и Отавио.

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