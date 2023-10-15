Директор Ан-Насра - о подписании Роналду: Это было мощное землетрясение

Исполнительный директор Ан-Насра Марселу Салазар высказался о трансфере форврада Криштиану Роналду.

"Это совершенно точно было мощное землетрясение. Крайне амбициозный и великолепный трансфер для нашего клуба. Это результат коллективных усилий. Чтобы убедить такую звезду, как Криштиану, надо представить ему хороший проект".

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"Дело не только в деньгах. Криштиану – легенда. Удивляешься всякий раз, когда смотришь на его статистику. Кажется, что у него нет потолка. И он очень амбициозен. Необходимо предложить ему возможность продолжить потрясающее путешествие в мире футбола – и именно это мы и сделали", – заявил Саласар в интервью Al Nassr Zone.

Напомним, Роналду перешел в Ан-Наср зимой 2023 года, подписав контракт с клубом на два сезона с зарплатой в 200 млн евро в год.

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