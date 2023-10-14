iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Роналду установил очередное уникальное достижение

Португалец стал первым игроком в истории, который преодолел шесть отборов на чемпионат Европы.
Сегодня, 14:24
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Вчера, 13 октября, сборная Португалии официально добыла путевку на Евро-2024, обыграв Словакию со счетом 3:2.

Победу коллектив Роберто Мартинеса добыл с помощью дубля от форварда саудовского Ан-Насра Криштиану Роналду.

Помимо того, что один из голов стал для Роналду юбилейным в карьере, он также установил уникальное достижение. Криштиану стал первым футболистом, который шесть раз квалифицировался на чемпионат Европы в составе своей национальной команды.

Таким образом, если нападающему ничего не помешает, то он также станет первым футболистом, сыгравшим на шести Евро за свою карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: португалия Криштиану Роналду

Статьи по теме

Дубль Роналду и победа Португалии в обзоре матча со Словакией: видео лучших моментов Дубль Роналду и победа Португалии в обзоре матча со Словакией: видео лучших моментов
Гол в ворота сборной Словакии стал для Роналду юбилейным Гол в ворота сборной Словакии стал для Роналду юбилейным
Португалия не без проблем одолела Словакию в отборе на чемпионат Европы Португалия не без проблем одолела Словакию в отборе на чемпионат Европы
Иран официально опроверг информацию о приговоре Роналду Иран официально опроверг информацию о приговоре Роналду
Помочь журналистам

Видео

Фантастический удар и дубль Мбаппе в обзоре матча Нидерланды - Франция: видео лучших моментов
Фантастический удар и дубль Мбаппе в обзоре матча Нидерланды - Франция: видео лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Костюк, Цуренко, Байндль, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Формула 116:24
Риккардо займет место в Ред Булл в случае ухода Переса - источник
Евро-202415:56
Сразу три игрока сборной проведут юбилейные матчи в поединке против Северной Македонии
Европа15:50
"Думал, что лучше бы я ушел": Итальянский форвард рассказал о предложениях из Саудовской Аравии
Евро-202415:50
Украина - Северная Македония: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Европа15:31
Хавбек Ньюкасла намерен обратиться за помощью к психологу
Европа15:11
Украинская бригада арбитров назначена на матч отбора Евро-2024
Бокс15:02
"Он боится": Руис предположил, почему бой Джошуа - Уайлдер не состоится
Евро-202414:55
Матч Мальта - Украина будет судить датская бригада арбитров
Европа14:55
Зубков - в старте на матч Украина - Северная Македония
Евро-202414:32
"Настроение боевое": Зинченко рассказал о готовности Украины к матчу с Северной Македонией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK