Роналду установил очередное уникальное достижение

Португалец стал первым игроком в истории, который преодолел шесть отборов на чемпионат Европы.

Вчера, 13 октября, сборная Португалии официально добыла путевку на Евро-2024, обыграв Словакию со счетом 3:2.

Победу коллектив Роберто Мартинеса добыл с помощью дубля от форварда саудовского Ан-Насра Криштиану Роналду.

Помимо того, что один из голов стал для Роналду юбилейным в карьере, он также установил уникальное достижение. Криштиану стал первым футболистом, который шесть раз квалифицировался на чемпионат Европы в составе своей национальной команды.

Таким образом, если нападающему ничего не помешает, то он также станет первым футболистом, сыгравшим на шести Евро за свою карьеру.

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