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Гол в ворота сборной Словакии стал для Роналду юбилейным

Криштиану записал на свой счет уже 700 голов без учета пенальти.
Сегодня, 00:52
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В пятницу, 13 октября, сборная Португалия вырвала победу у сборной Словакии в рамках отбора на Евро-2024.

Дублем отличился 38-летний Криштиану Роналду, для которого второй гол стал юбилейным.

Гол в ворота сборной Словакии стал для португальца 700-м в карьере без учета пенальти. Интересно, что пенальти он также реализовал в том матче.

Кроме того Роналду имеет на своем счету 125 голов за национальную команду, являясь ее лучшим бомрдиром в истории.

С результатами матчей отбора на Евро-2024 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду

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