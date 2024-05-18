Фанат МЮ проехал на велосипеде через полмира, чтобы увидеть Олд Траффорд
Житель Монголии Очирваани Батболд решил совершить чуть ли не кругосветное путешествие на велосипеде ради посещения Олд Траффорд.
Мужчина выехал из родного Улан-Батора еще весной 2023 года, а перед тем написал в клуб письмо, где рассказал о своем визите.
Кумиром Батболда всегда был Уэйн Руни, который вдохновил его стать профессиональным футболистом. Однако вскоре мужчина связался с фейковым агентом, который его обманул, из-за чего Очирваани потерял все свои деньги.
Потеряв все, мужчина решил исполнить мечту всей своей жизни и отправиться на Олд Траффорд на велосипеде. Он не знал, что его письмо получили, и на стадионе его готовился встретить сам Руни.
Батбол прибыл на легендарную арену в апреле 2024 года. Клуб выдал его приглашение на несколько матчей, а также устроил экскурсию по стадиону, где его и встретил Руни. Исполнив свою метчу и встретившись с кумиром, мужчина на смог сдержать слез.
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