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Фанат МЮ проехал на велосипеде через полмира, чтобы увидеть Олд Траффорд

На стадионе его встретил лично Уэйн Руни.
Сегодня, 10:07
Очирваани Батболд / premierleague.com
Очирваани Батболд / premierleague.com

Житель Монголии Очирваани Батболд решил совершить чуть ли не кругосветное путешествие на велосипеде ради посещения Олд Траффорд.

Мужчина выехал из родного Улан-Батора еще весной 2023 года, а перед тем написал в клуб письмо, где рассказал о своем визите.

Кумиром Батболда всегда был Уэйн Руни, который вдохновил его стать профессиональным футболистом. Однако вскоре мужчина связался с фейковым агентом, который его обманул, из-за чего Очирваани потерял все свои деньги.

Потеряв все, мужчина решил исполнить мечту всей своей жизни и отправиться на Олд Траффорд на велосипеде. Он не знал, что его письмо получили, и на стадионе его готовился встретить сам Руни.

Батбол прибыл на легендарную арену в апреле 2024 года. Клуб выдал его приглашение на несколько матчей, а также устроил экскурсию по стадиону, где его и встретил Руни. Исполнив свою метчу и встретившись с кумиром, мужчина на смог сдержать слез.

Ранее также сообщалось, что скандальный вингер МЮ может переехать в Италию.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Уэйн Руни

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