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Манчестер Юнайтед намерен летом усилить линию обороны

"Красные дьяволы" будут искать способы усилить состав на 35 млн фунтов.
Сегодня, 18:18
Манчестер Юнайтед / Getty Images
Манчестер Юнайтед / Getty Images

Манчестер Юнайтед стремится летом укрепить свою защитную линию. Об этом сообщает Daily Mail.

На позицию левого центрального защитника клуб рассматривает возможность приобретения Марка Гехи из Кристал Пэлас и Джерреда Брэнтуэйта из Эвертона.

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Летом МЮ также планирует подписать двух центральных защитников. Жан-Клер Тодибо из Ниццы и Тосина Адарабиойо из Фулхэма рассматриваются как кандидаты на позицию правого центрального защитника.

При этом, трансферный бюджет манкунианцев составляет 35 миллионов фунтов, однако клуб намерен увеличить эту сумму за счет продаж и возможных обменов игроками.

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