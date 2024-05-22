Манчестер Юнайтед намерен летом усилить линию обороны

"Красные дьяволы" будут искать способы усилить состав на 35 млн фунтов.

Манчестер Юнайтед стремится летом укрепить свою защитную линию. Об этом сообщает Daily Mail.

На позицию левого центрального защитника клуб рассматривает возможность приобретения Марка Гехи из Кристал Пэлас и Джерреда Брэнтуэйта из Эвертона.

Читай также: Манчестер Юнайтед нашел очередного кандидата на замену тен Хагу

Летом МЮ также планирует подписать двух центральных защитников. Жан-Клер Тодибо из Ниццы и Тосина Адарабиойо из Фулхэма рассматриваются как кандидаты на позицию правого центрального защитника.

При этом, трансферный бюджет манкунианцев составляет 35 миллионов фунтов, однако клуб намерен увеличить эту сумму за счет продаж и возможных обменов игроками.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!