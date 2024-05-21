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Манчестер Юнайтед нашел очередного кандидата на замену тен Хагу

Манкунианцы хотят видеть у себя тренера-сенсацию Чемпионшипа.
Сегодня, 19:52
Киран Маккенна / Getty Images
Киран Маккенна / Getty Images

Киран Маккенна, тренер Ипсвича, может заменить Эрика тен Хага в Манчестер Юнайтед.

По информации Manchester Evening News, представители МЮ уже контактировали с Маккенной.

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Пока решение о будущем тен Хага не принято, так как клуб сосредоточен на финале Кубка Англии против Манчестер Сити.

Контракт Маккенны с Ипсвичем действителен до 2025 года. Под его руководством клуб занял второе место в Чемпионшипе и вышел в Премьер-лигу.

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