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Ювентус намерен приобрести защитника сборной Италии

Джованни ди Лоренцо может сменить клубную прописку.
26 мая, 18:15

Итальянский Ювентус намерен подписать защитника сборной Италии.

Как сообщает издание Calcionapoli24, «зебры» нацелились на приобретение Джованни ди Лоренцо из Наполи. Сумма потенциального трансфера неизвестна.

Ключевую роль в переходе могут сыграть хорошие отношения ди Лоренцо со спортивным директором туринцев Кристиано Джунтоли, который ранее работал в Наполи.

В сезоне-2023/24 Джованни провел 46 матчей, забив 2 гола и отдав 8 результативных передач. Для его команды эта кампания была не столь успешна, как сезон-2022/23, где они выиграли чемпионат. Наполи занимает пока только 10 место, имея еще один матч.

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