Ювентус намерен приобрести защитника сборной Италии

Итальянский Ювентус намерен подписать защитника сборной Италии.

Как сообщает издание Calcionapoli24, «зебры» нацелились на приобретение Джованни ди Лоренцо из Наполи. Сумма потенциального трансфера неизвестна.

Ключевую роль в переходе могут сыграть хорошие отношения ди Лоренцо со спортивным директором туринцев Кристиано Джунтоли, который ранее работал в Наполи.

В сезоне-2023/24 Джованни провел 46 матчей, забив 2 гола и отдав 8 результативных передач. Для его команды эта кампания была не столь успешна, как сезон-2022/23, где они выиграли чемпионат. Наполи занимает пока только 10 место, имея еще один матч.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!