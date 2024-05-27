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Французский клуб хочет назначить главным тренером сына Анчелотти

Давиде может возглавить Реймс.
Вчера, 18:34
Давиде Анчелотти / Getty Images
Давиде Анчелотти / Getty Images

Французский Реймс намерен осуществить довольно неожиданное тренерское назначение.

Как сообщает издание RMC Sport, после увольнения Уилла Стилла Реймс «положил глаз» на ассистента главного тренера мадридского Реала Карло Анчелотти, который по совместительству является его сыном, Давиде Анчелотти.

Отмечается, что клуб Лиги 1 планирует активизировать переговоры с итальянцем после финала Лиги Чемпионов, где Реал сыграет с Боруссией Дортмунд. Конкуренцию Давиде может также составить Лука Эльснер, который сейчас тренирует Гавр.

Отметим, что для Анчелотти-младшего в случае успешных переговоров это будет первый опыт работы главным тренером.

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