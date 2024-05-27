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Реал попросил французского вундеркинда отклонять предложения других клубов

Мадридцы не собираются отступать от идеи подписания Лени Йоро.
Вчера, 19:59
Лени Йоро / Getty Images
Лени Йоро / Getty Images

Мадридский Реал хочет подписать французского вундеркинда Лени Йоро, но лишь при определенных условиях.

Как сообщает издание L'equipe, «сливочные» не хотят переплачивать за центрбека, готовясь предложить за него максимум 30-40 млн евро.

Столичный клуб просит 18-летнего футболиста «сохранять спокойствие» и отклонять предложения от других клубов. 

В текущем сезоне Лени провел 44 матча, забив 3 гола.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Йоро заинтересованы Ливерпуль и ПСЖ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Лени Йоро

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