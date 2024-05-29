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Легенда Ювентуса - о назначении Мотты: Он показал в Болонье нечто особенное

Джанлуиджи Буффон доволен выбором нового тренеора.
Сегодня, 00:40

Экс-вратарь Ювентуса и сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался о предложении Тьяго Мотты на пост наставника «зебр».

По словам итальянца, он описал бы это решение, как «просчитанный риск».

"Юве, вероятно, пытается вдохнуть новую искру в амбициозный проект, и, по моему мнению, им хватило смелости пойти на риск.

Я вижу это как просчитанный риск, однако. Учитывая то, что он показал в своей карьере, Тьяго Мотта доказывает, что в нем есть что-то особенное. Я бы сказал, что даже до Болоньи он был чем-то вроде маленького шедевра в Специи", - заявил Буффон.

Отметим, что Мотту еще официально не назначили на пост главного тренера, но почти все авторитетные источники сообщили, что именно он станет новым рулевым туринцев.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Джанлуиджи Буффон Тьяго Мотта

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