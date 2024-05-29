Сразу несколько клубов из Саудовской Аравии готовы подписать Каземиро
Бразилец будет нарасхват этим летом.
Клубы Саудовской Аравии, такие как Ан-Наср, Аль-Ахли и Аль-Кадисия, заинтересованы в полузащитнике Манчестер Юнайтед Каземиро.
По данным издания GoalBR, особенно активные клубы могут уже совсем скоро сделать предложение по игроку.
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Переговоров между сторонами пока нет, но ожидается, что Каземиро покинет МЮ этим летом. Вскоре у него состоится встреча с руководством клуба для обсуждения будущего.
В текущем сезоне на счету 32-летнего бразильца один гол и два ассиста в 25 матчах АПЛ.
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