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Боруссия может арендовать очередного "ненужного" игрока Манчестер Юнайтед

"Шмели" готовы взять к себе Гринвуда.
Вчера, 14:47
Мэйсон Гринвуд / Getty Images
Мэйсон Гринвуд / Getty Images

Вингер Мэйсон Гринвуд может перейти в Боруссию Дортмунд. Об этом сообщает The Guardian.

Немецкий клуб уже обсуждал с Манчестер Юнайтед возможность аренды. Также английский клуб получил запросы от двух клубов АПЛ и команд из Италии и Испании.

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Манкунианцы хотят продать 22-летнего игрока за 40 млн фунтов, но готов рассмотреть аренду с обязательным выкупом.

Напомним, уже минувший сезон Гринвуд провел в Хетафе, где забил 8 голов и отдал шесть ассистов в 33 матчах Ла Лиги.

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