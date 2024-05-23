Полноценный трансфер Санчо в Боруссию Д маловероятен из-за условий Манчестер Юнайтед

Вряд ли англичанин сможет на постоянной основе вернуться в Дортмунд.

Вторую часть сезона-2023/24 Джейдон Санчо проводит в дортмундской Боруссии на правах аренды из Манчестер Юнайтед.

И хотя полноценное возвращение 24-летнего вингера в Германию стало бы идеальной сделкой для всех сторон, все идет к тому, что этого не случится.

Как сообщает BVB Newsblog со ссылкой на Kicker, полноценный трансфер Санчо из Манчестера в Боруссию видится маловероятным из-за условий, которые выдвинул английский клуб.

Манкунианцы не могут и не хотят терять слишком много денег на игроке после того, как клуб потратил на него 85 миллионов евро.

По информации источника, у Санчо нет будущего в составе "красных дьяволов", пока главным тренером остается Эрик тен Хаг. Однако это может измениться, если нидерландец будет уволен.

При этом также отмечается, что вполне возможна очередная аренда футболиста.

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Напомним, что недавно Манчестер Юнайтед назвал Боруссии Д сумму, за которую он готов отпустить Джейдона Санчо на постоянной основе.

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