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Тухель - главный кандидат на замену тен Хагу в Манчестер Юнайтед

Томас может вернуться в АПЛ.
Сегодня, 17:25
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Манчестер Юнайтед определился с шорт-листом кандидатов на замену Эрику тен Хагу

Как сообщает издание The Guardian, «красные дьяволы» считают главным кандидатом на замену нидерландцу Томаса Тухеля.

Также в список претендентов входят Киран МакКенна из Ипсвича, Гарет Саутгейт из сборной Англии, Томас Франк из Брентфорда и уже безработный Маурисио Почеттино.

Напомним, ранее сообщалось, что тен Хага уволят после финала Кубка Англии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Томас Тухель

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