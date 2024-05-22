Вслед за Почеттино: Тен Хаг покинет Манчестер Юнайтед после финала Кубка Англии

У манкунианцев уже есть тройка кандидатов на замену нидерландцу.

Еще один тренер АПЛ, похоже, вскоре покинет свое место работы.

Как сообщает Soccernews.nl со ссылкой на Джанлуку ди Марцио, Эрик тен Хаг уйдет из Манчестер Юнайтед уже вскоре. Это должно произойти сразу после финала Кубка Англии против Манчестер Сити.

"Красные дьяволы" уже составили тройку кандидатов на замену нидерландскому специалисту. Больше всего шансов возглавить манкунианцев у Кирана МакКенны из Ипсвича и Роберто де Дзерби, который решил уйти из Брайтона и Маурисио Почеттино, который по "взаимному согласию сторон" покинул Челси, вчера, 21 августа.

Напомним, что в этом сезоне под руководством тен Хага Манчестер Юнайтед установил клубный антирекорд.

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