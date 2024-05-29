Ньюкасл летом отпустит сразу пятерых игроков

Среди них и печально известный Лорис Кариус.

В Ньюкасле уже начали чистку состава и летом отпустят из клуба пятерых игроков.

Клуб не стал предлагать новые контракты Лорису Кариусу, Мэтту Ритчи, Полу Дамметту, Келланду Уоттсу и Джефф Хендрику.

Все они летом станут свободными агентами, однако отметим, что всем кроме Уоттса уже 30 и более лет, а потому они могут и завершить карьеру.

Также, что интересно, Пол Дамметт - является воспитанником и ветераном клуба, который посвятил "сорокам" 23 года своей жизни, проведя за первую команду 213 матчей.

Ранее также сообщалось, что Ньюкасл может подписать хавбека Ювентуса.

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