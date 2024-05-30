Трансферная цель Манчестер Юнайтед рассказал, что мог оказаться в клубе раньше

Жан-Клер Тодибо имел просмотр в стане "красных дьяволов" в возрасте 15 лет.

Центральный защитник Ниццы Жан-Клер Тодибо, который является одной из проиритетных целей Манчестер Юнайтед рассказал, что мог стать игроком «красных дьяволов» намного раньше.

По словам француза, в возрасте 15 лет он был на просмотре в МЮ и еще одном клубе АПЛ.

"Когда мне было 15 лет, я имел просмотры в Ноттингем Форест, Гаври и Манчестер Юнайтед, но решил присоединиться к Тулузе. В Манчестере и Ноттингеме была другая культура.

Они не были похожи на игроков из моего района, которые просто пытались наслаждаться игрой, они выполняли миссию, пытались быть профессионалами. В то время у меня было другое мышление; я был там, чтобы наслаждаться и играть в футбол", - заявил Тодибо.

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Также он ответил, хотел бы сейчас присоединиться к манкунианцам.

"Я сохраню это в тайне. Хорошая попытка!", - сказал Жан-Клер в интервью изданию Daily Mail.

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