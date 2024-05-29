Владелец Манчестер Юнайтед определил пять критериев для входящих трансферов
Руководство клуба заберет у тренера контроль над приобретениями.
Манчестер Юнайтед, еще не определившись с тем, кто будет тренером в следующем сезоне готовится к летней трансферной кампании.
Как сообщает The Sun совладелец манкунианцев сэр Джим Рэтклифф определил пять критериев, по которым клуб будет рассматривать потенциальных новичков.
- Возрастной лимит новых игроков - 25 лет;
- Никаких "Галактикос";
- Стиль игры будет установлен новым техническим директором Джейсоном Уилкоксом;
- Тренера будут спрашивать, не какого игрока он хочет подписать, а на какую позицию;
- INEOS будет отправлять тренеру список из трех кандидатов на позицию, из которого тот будет выбирать желаемого игрока.
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Изданием также отмечается то, что руководство клуба было ошеломлено поддержкой, которую Эрик тен Хаг получил от фанатов после победного финала Кубка Англии.
В связи с этим повысилась вероятность того, что нидерландец сохранит свой пост в следующем сезоне.
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