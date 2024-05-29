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Владелец Манчестер Юнайтед определил пять критериев для входящих трансферов

Руководство клуба заберет у тренера контроль над приобретениями.
Сегодня, 11:56
Сэр Джим Рэтклифф / Getty Images
Сэр Джим Рэтклифф / Getty Images

Манчестер Юнайтед, еще не определившись с тем, кто будет тренером в следующем сезоне готовится к летней трансферной кампании.

Как сообщает The Sun совладелец манкунианцев сэр Джим Рэтклифф определил пять критериев, по которым клуб будет рассматривать потенциальных новичков.

  1. Возрастной лимит новых игроков - 25 лет;
  2. Никаких "Галактикос";
  3. Стиль игры будет установлен новым техническим директором Джейсоном Уилкоксом;
  4. Тренера будут спрашивать, не какого игрока он хочет подписать, а на какую позицию;
  5. INEOS будет отправлять тренеру список из трех кандидатов на позицию, из которого тот будет выбирать желаемого игрока.

Источник: The Sun

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Изданием также отмечается то, что руководство клуба было ошеломлено поддержкой, которую Эрик тен Хаг получил от фанатов после победного финала Кубка Англии.

В связи с этим повысилась вероятность того, что нидерландец сохранит свой пост в следующем сезоне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Сэр Джим Рэтклифф

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