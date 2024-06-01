Форвард сборной Украины продолжит карьеру в Турции
Форвард сборной Украины Роман Яремчук близок к переходу в Трабзонспор, утверждает Fanatik.
Издание пишет, что форварда хочет видеть главный тренер команды Абдулла Авджи, который лично контактировал с игроком.
Еще до завершения сезона специалист созванивался с Яремчуком, и когда добился от него согласия, обратился к руководству клуба.
Трабзонспору удалось довольно быстро договориться с Брюгге, трансфер должен состояться уже в скором времени, так как Авджи хочет видеть Романа на первой же тренировке перед новым сезоном.
Напомним, что предыдщий сезон Яремчук провел в аренде в Валенсии, где за 34 матча отличился восемью голами.
Ранее также сообщалось, что украинские голкиперы вошли в топ-10 самых дорогих вратарей мира.
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