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Форвард сборной Украины продолжит карьеру в Турции

Роман Яречмук близок к переходу в Трабзонспор.
Сегодня, 13:23
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

Форвард сборной Украины Роман Яремчук близок к переходу в Трабзонспор, утверждает Fanatik.

Издание пишет, что форварда хочет видеть главный тренер команды Абдулла Авджи, который лично контактировал с игроком.

Еще до завершения сезона специалист созванивался с Яремчуком, и когда добился от него согласия, обратился к руководству клуба.

Трабзонспору удалось довольно быстро договориться с Брюгге, трансфер должен состояться уже в скором времени, так как Авджи хочет видеть Романа на первой же тренировке перед новым сезоном.

Напомним, что предыдщий сезон Яремчук провел в аренде в Валенсии, где за 34 матча отличился восемью голами.

Ранее также сообщалось, что украинские голкиперы вошли в топ-10 самых дорогих вратарей мира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роман Яремчук

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