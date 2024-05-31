Трубин - самый дорогой голкипер мира, Лунин - в ТОП-10 по версии CIES

Анатолий разделил первую строчку с еще одним талантом.

Междунарожный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал список самых дорогих игроков мира.

Также органиазция подготовила отдельный лист самых дорогих голкиперов, который возглавил Анатолий Трубин.

Вратарь Бенфики и сборной Украины разделил первую строчку рейтинга с Грегором Кобелем, защищающим цвета дортмундской Боруссии.

Оба голкипера была оценены CIES в 66 млн евро. Тройку самых дорогих вратарей замкнул Диогу Кошта с оценочной суммой в 56 млн евро.

Однако, стоит отметить, что на восьмой строчке рейтинга, с оценочной стоимостью в 39 млн расположился голкипер Реала Андрей Лунин.

Ранее также сообщалось, что Лунин может покинуть Реал.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!