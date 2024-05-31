Трубин - самый дорогой голкипер мира, Лунин - в ТОП-10 по версии CIES
Анатолий разделил первую строчку с еще одним талантом.
Междунарожный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал список самых дорогих игроков мира.
Также органиазция подготовила отдельный лист самых дорогих голкиперов, который возглавил Анатолий Трубин.
Вратарь Бенфики и сборной Украины разделил первую строчку рейтинга с Грегором Кобелем, защищающим цвета дортмундской Боруссии.
Оба голкипера была оценены CIES в 66 млн евро. Тройку самых дорогих вратарей замкнул Диогу Кошта с оценочной суммой в 56 млн евро.
Однако, стоит отметить, что на восьмой строчке рейтинга, с оценочной стоимостью в 39 млн расположился голкипер Реала Андрей Лунин.
Ранее также сообщалось, что Лунин может покинуть Реал.
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