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Трубин - самый дорогой голкипер мира, Лунин - в ТОП-10 по версии CIES

Анатолий разделил первую строчку с еще одним талантом.
Вчера, 15:26
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Междунарожный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал список самых дорогих игроков мира.

Также органиазция подготовила отдельный лист самых дорогих голкиперов, который возглавил Анатолий Трубин.

Вратарь Бенфики и сборной Украины разделил первую строчку рейтинга с Грегором Кобелем, защищающим цвета дортмундской Боруссии.

Оба голкипера была оценены CIES в 66 млн евро. Тройку самых дорогих вратарей замкнул Диогу Кошта с оценочной суммой в 56 млн евро.

Однако, стоит отметить, что на восьмой строчке рейтинга, с оценочной стоимостью в 39 млн расположился голкипер Реала Андрей Лунин.

Ранее также сообщалось, что Лунин может покинуть Реал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Лунин Анатолий Трубин

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