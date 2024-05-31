Реал опасается, что Лунин может покинуть клуб из-за неучастия в финале ЛЧ

Реал хочет продлить контракт с украинским вратарем Андреем Луниным до 2029 года, но беспокоится о возможных последствиях его отсутствия в финале Лиги чемпионов.

По данным издания Relevo, в клубе опасаются, что пропуск финала может побудить Лунина и его окружение рассмотреть уход из команды. Заявление первого тренера Лунина Ивана Марко, что "Андрей должен быть в старте", вызвало недовольство у клуба.

Читай также: "Ты показал, насколько крут, и вывел нас в финал": фанаты невероятно поддержали Лунина

При этом, украинец может пропустить финал из-за гриппа. Журналист COPE Мигель Анхель Диас сообщил, что вратарь не поедет с командой на финал, чтобы избежать заражения других игроков, но Реал постарается привезти его в Лондон позже.

Сам же Лунин уже поставил точку в вопросе своего участия в финале Лиги чемпионов.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету украинского голкипера 31 матч во всей турнирах за "сливочных", 12 из которых были отыграны всухую.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!