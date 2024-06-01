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Турецкий гранд "подогрел слухи" о назначении Моуринью

Фенербахче анонсирует что-то интересное на завтра.
Вчера, 22:56
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Турецкий Фенербахче оставил загадочное сообщение в своих соцсетях.

"Желтые канарейки" анонсировали, что завтра их фанатов ждет нечто ради чего надо отменять планы.

"Не планируйте ничего на завтрашний день", - написала пресс-служба клуба.

Вероятнее всего, идет речь об анонсе Жозе Моуринью в качестве нового главного тренера взрослой команды. В СМИ ранее появлялась информация, что португалец уже согласовал контракт со стамбульским клубом.

Напомним, ранее сообщалось, что Моуринью подыграл слухам о его назначении в Фенербахче.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фенербахче Жозе Моуринью

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