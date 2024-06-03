Пять защитников и без Довбика: стартовый состав Украины на матч против Германии
В понедельник, 3 июня, в Нюрнберге состоится товарищеский матч между сборными Украины и Германии.
Главный тренер "желто-синих" Сергей Ребров определился со стартовым составом своей команды на данный поединок.
Так, в нападении выйдет не Артем Довбик, а его коллега по амплуа и Ла Лиге Роман Яремчук. Под ним сыграет хавбек Динамо Николай Шапаренко.
К тому же Украинская ассоциация футбола считает, что сборная сыграет в пять защитников.
Украина: Трубин - Конопля, Забарный, Сваток, Матвиенко, Зинченко - Степаненко, Шапаренко - Цыганков, Яремчук, Мудрик.
Германия: Нойер - Киммих, Та, Антон, Миттельштедт - Андрих, Гросс - Мусиала, Гюдоган, Вирц - Хаверц
Напомним, что стартовый свисток встречи между Украиной и Германией прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция, благодаря котором можно будет следить за событиями данного поединка.
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