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Германия - Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча 03.06.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция спарринга.
Сегодня, 12:32
Сборная Украины / УАФ
Сборная Украины / УАФ

В понедельник, 3 июня, сборная Украины проведет первый товарищеский матч перед чемпионатом Европы. Соперником нашей команды станет сборная Германии.

Команды проведут спарринг, чтобы посмотреть на своих игроков перед европейским турниром.

Поединок пройдет в Нюрнберге на стадионе Макс Морлок. Стартовый свисток запланирован на 21:45 по киевскому времени.

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Смотреть онлайн-трансляцию матча Германия - Украина

ISPORT проведет для своих читателей тестовую онлайн-трансляцию матча.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1". Также трансляция будет доступна на региональных каналах Суспильне.

Германия и Украина провели между собой девять матч, в которых преимущество на стороне немцев: 5 побед и четыре раза команды играли вничью. У подопечных Сергея Реброва есть шанс добыть первую победу в истории над немецкой сборной.

Напомним, на чемпионате Европы Украина сыграет с Бельгией, Словакией и Румынией. Германия оказалась в квартете с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Германии

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