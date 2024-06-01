Германия - Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча 03.06.2024
В понедельник, 3 июня, сборная Украины проведет первый товарищеский матч перед чемпионатом Европы. Соперником нашей команды станет сборная Германии.
Команды проведут спарринг, чтобы посмотреть на своих игроков перед европейским турниром.
Поединок пройдет в Нюрнберге на стадионе Макс Морлок. Стартовый свисток запланирован на 21:45 по киевскому времени.
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Смотреть онлайн-трансляцию матча Германия - Украина
ISPORT проведет для своих читателей тестовую онлайн-трансляцию матча.
В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1". Также трансляция будет доступна на региональных каналах Суспильне.
Германия и Украина провели между собой девять матч, в которых преимущество на стороне немцев: 5 побед и четыре раза команды играли вничью. У подопечных Сергея Реброва есть шанс добыть первую победу в истории над немецкой сборной.
Напомним, на чемпионате Европы Украина сыграет с Бельгией, Словакией и Румынией. Германия оказалась в квартете с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.
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