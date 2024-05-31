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Олимпийская сборная Украины по футболу обновила заявку на турнир

Наша команда расширилась на несколько человек.
Сегодня, 12:54
Олимпийская сборная / УАФ
Олимпийская сборная / УАФ

УАФ объявила обновленный состав олимпийской сборной Украины по футболу, куда попали 26 игроков.

В список подопечных Руслана Ротаны вошли:

Вратари: Руслан Нещерет (Динамо), Кирилл Фесюн (Колос), Георгий Ермаков (Александрия)

Защитники: Тарас Михавко (Динамо), Арсений Батагов (Заря), Александр Мартынюк, Данил Скорко (оба – Александрия), Александр Драмбаев (Осиек, Хорватия), Евгений Павлюк, Евгений Павлюк (оба - Ворскла), Владимир Салюк (Черноморец).

Полузащитники: Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Максим Кучерявый (Сент-Джонстон, Шотландия), Максим Хлань (Лехия, Польша), Валентин Рубчинский, Олег Очеретько (оба – Днепр-1), Назар Волошин (Динамо), Николай Михайленко, Кирилл Сигеев, Денис Шостак (все – Александрия), Олег Федор (Рух), Максим Брагару (Черноморец), Геннадий Синчук (Металлист), Владислав Велетень (Колос).

Нападающие: Игорь Краснопир (Оболонь), Даниил Сикан (Шахтер).

Напомним, олимпийская сборная Украины вчера отправилась во Францию, где примет участие в Tournoi Maurice Revello. Сбор команды Руслана Ротаня продлится до 17 июня.

На ISPORT также доступны расписание и календарь матчей нашей сборной на Евро-2024 и Олимпиаде.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украины по футболу олимпиада

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