Манчестер Юнайтед попытался подписать хавбека Бенфики

Манчестер Юнайтед подал предложение по хавбеку Бенфики, пишет Record.

Издание утверждает, что манкунианцы предложили 60 млн евро за Жоау Невеша, однако получили отказ.

19-летний хавбек считается одним из самых талантливых игроков на своей позиции, являюсь одним из лидеров клуба уже в столь раннем возрасте.

Несмотря на то, что Транфермаркт оценивает игрока в 45 млн евро, Бенфика намерена заработать на игрока около 100 млн евро.

Неизвестно, согласен ли МЮ платить такие деньги за 19-летнего вундеркинда, однако, например, продажа Каземиро и Гринвуда можетпозволить клубу собрать достаточно средств.

Ранее также сообщалось, что Каземиро просто так пропустил финал Кубка Англии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!