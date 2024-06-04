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Манчестер Юнайтед попытался подписать хавбека Бенфики

"Орлы" отклонили 60-миллионное предложение.
Сегодня, 11:49
Жоау Невеш / Getty Images
Жоау Невеш / Getty Images

Манчестер Юнайтед подал предложение по хавбеку Бенфики, пишет Record.

Издание утверждает, что манкунианцы предложили 60 млн евро за Жоау Невеша, однако получили отказ.

19-летний хавбек считается одним из самых талантливых игроков на своей позиции, являюсь одним из лидеров клуба уже в столь раннем возрасте.

Несмотря на то, что Транфермаркт оценивает игрока в 45 млн евро, Бенфика намерена заработать на игрока около 100 млн евро.

Неизвестно, согласен ли МЮ платить такие деньги за 19-летнего вундеркинда, однако, например, продажа Каземиро и Гринвуда можетпозволить клубу собрать достаточно средств.

Ранее также сообщалось, что Каземиро просто так пропустил финал Кубка Англии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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