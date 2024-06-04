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Брат игрока МЮ назвал настоящую причину отсутствия Каземиро в финале Кубка Англии

Бразилец поразил своим отношением к работе.
Сегодня, 09:17
Каземиро / Getty Images
Каземиро / Getty Images

Брат полузащитника Манчестер Юнайтед Софьяна Амрабата заявил, что Каземиро отказался играть в финале Кубка Англии.

Бразилец не вышел на поле против Манчестер Сити (2:1), хотя до этого сыграл в десяти матчах. Нордин Амрабат выступил с заявлением.

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"Каземиро не был травмирован в день финала. Узнав, что не выйдет в старте, он решил: "Окей, тогда посижу на трибунах". Он был готов сыграть", - приводит слова марокканца издание Daily Mail.

Напомним, действующий контракт 32-летнего опорного хавбека с Манчестер Юнайтед рассчитан до лета 2026 года.

В минувшем сезоне на счету Каземиро один гол и два ассиста в 25 матчах АПЛ.

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