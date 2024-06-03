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Клуб Роналду готов предложить 250 миллионов за двух звезд Манчестер Юнайтед

У "красных дьяволов" есть возможность заработать средства, необходимые для перестройки.
Сегодня, 20:25
Бруно Фернандеш и Каземиро / Getty Images
Бруно Фернандеш и Каземиро / Getty Images

Манчестер Юнайтед может очень хорошо заработать этим летом.

Как сообщает Manchester Evening News со ссылкой на CaughtOffside, саудовский Ан-Наср нацелился на двух игроков манкунианцев, а именно на Бруно Фернандеша и Каземиро.

Клуб, за который выступает Криштиану Роналду, "серьезно рассматривает" возможность предложить англичанам 150 миллионов евро за капитана команды.

В преддверии открытия трансферного окна спекуляции относительно будущего Фернандеша на Олд Траффорд усиливаются, несмотря на то, что сам 29-летний португалец недавно подтвердил, что не собирается покидать Манчестер.

Тем не менее, сообщается, что Ан-Наср хочет "попытать счастья", предложив огромные деньги и Юнайтед, и Фернандешу.

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В то же самое время саудовский коллектив собирается предложить за Каземиро 90-100 миллионов. 

Он является приоритетной целью серебряного призера Саудовской профессиональной лиги. Сам бразилец был бы не против присоединится к своему бывшему одноклубнику.

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