Следом за Моуринью: еще один экс-тренер Манчестер Юнайтед может оказаться в Турции

У Оле Гуннара Сульшера может появиться возможность противостоять "Особенному" в турецком чемпионате.

Жозе Моуринью принял предложение о работе от Фенербахче. По этому же направлению может отправиться тот, кто сменил его на посту главного тренера Манчестер Юнайтед.

Как сообщает Mirror, турецкий Бешикташ заинтересован в том, чтобы пригласить Оле Гуннара Сульшера.

"Черные орлы" не теряют надежд заполучить 51-летнего норвежца, который уже ответил им отказом в декабре 2023 года. Тогда Сульшер отказался от контракта на полтора года.

Сейчас он занимает первое место в недавно пересмотренном списке Бешикташа после того, как в апреле клуб расстался с бывшим тренером сборной Португалии Фернанду Сантушем.

Бешикташ занял лишь шестое место по итогам чемпионата Турции. Но он выступит в Лиге Европы за счет победы в национальном кубке.

Стоит отметить, что стамбульский коллектив получил отказ от ряда известных тренеров, включая бывшего ассистента Юргена Клоппа в Ливерпуле Пепа Лейндерса, который уже возглавил РБ Зальцбург.

Руководство клуба хочет быстро восстановить свои позиции в Турции после того, как Фенербахче сумел убедить Моуринью возглавить команду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!