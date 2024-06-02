Следом за Моуринью: еще один экс-тренер Манчестер Юнайтед может оказаться в Турции
Жозе Моуринью принял предложение о работе от Фенербахче. По этому же направлению может отправиться тот, кто сменил его на посту главного тренера Манчестер Юнайтед.
Как сообщает Mirror, турецкий Бешикташ заинтересован в том, чтобы пригласить Оле Гуннара Сульшера.
"Черные орлы" не теряют надежд заполучить 51-летнего норвежца, который уже ответил им отказом в декабре 2023 года. Тогда Сульшер отказался от контракта на полтора года.
Сейчас он занимает первое место в недавно пересмотренном списке Бешикташа после того, как в апреле клуб расстался с бывшим тренером сборной Португалии Фернанду Сантушем.
Бешикташ занял лишь шестое место по итогам чемпионата Турции. Но он выступит в Лиге Европы за счет победы в национальном кубке.
Стоит отметить, что стамбульский коллектив получил отказ от ряда известных тренеров, включая бывшего ассистента Юргена Клоппа в Ливерпуле Пепа Лейндерса, который уже возглавил РБ Зальцбург.
Руководство клуба хочет быстро восстановить свои позиции в Турции после того, как Фенербахче сумел убедить Моуринью возглавить команду.
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