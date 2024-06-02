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Европейский гранд начал переговоры о трансфере с Бруну Фернандешом

Лидер "красных дьяволов" может летом сменить команду.
Вчера, 22:50
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

Бавария начала переговоры с агентом капитана Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеша. Об этом сообщает O Jogo.

Португалец может стать первым приобретением мюнхенцев при Компане, и клуб уже связался с его агентом Мигелем Пиньо.

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Барселона также интересуется полузащитником, но каталонцы вряд ли готовы расщедриться на полноценный трансфер игрока.

Напомним, действующий контракт Бруну с МЮ рассчитан до лета 2026 года.

В минувшем сезона на счету 29-летнего португальца 10 голов и 8 ассистов в 29 матчах АПЛ.

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