Европейский гранд начал переговоры о трансфере с Бруну Фернандешом
Лидер "красных дьяволов" может летом сменить команду.
Бавария начала переговоры с агентом капитана Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеша. Об этом сообщает O Jogo.
Португалец может стать первым приобретением мюнхенцев при Компане, и клуб уже связался с его агентом Мигелем Пиньо.
Читай также: Бавария договорилась о подписании одного из лидеров Байера
Барселона также интересуется полузащитником, но каталонцы вряд ли готовы расщедриться на полноценный трансфер игрока.
Напомним, действующий контракт Бруну с МЮ рассчитан до лета 2026 года.
В минувшем сезона на счету 29-летнего португальца 10 голов и 8 ассистов в 29 матчах АПЛ.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!