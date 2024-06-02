Бавария договорилась о подписании одного из лидеров Байера

При этом, "фармацевты" еще не в курсе об уходе игрока.

Защитник Байера Джонатан Та может перейти в Баварию. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Мюнхенцы достигли устной договоренности с футболистом о переходе летом. При этом Бавария еще не начала переговоры с "фармацевтами".

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Сам Та не против покинуть Байер, но леверкузенцы хотят сохранить его в команде. Действующий контракт футболиста с клубом действует до лета 2025 года.

В минувшем сезоне на счету 28-летнего немца четыре гола и один ассист в 31 матче Бундеслиги.

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