Манчестер Юнайтед обсудит с Санчо его судьбу в клубе перед предсезонкой
Англичанину стоит подождать окончания Евро-2024.
Манчестер Юнайтед планирует обсудить будущее Джейдона Санчо перед предсезонной подготовкой.
По данным издания ESPN, клуб, вероятно, расстанется с Санчо, хотя его высокая зарплата и стоимость могут стать препятствием для продажи.
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Боруссия, где Санчо играл в аренде, хочет сохранить его и рассматривает продление пребывания игрока в команде.
В свою очередь сам английский футболист также предпочел бы остаться в дортмундском клубе.
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