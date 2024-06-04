Манчестер Юнайтед обсудит с Санчо его судьбу в клубе перед предсезонкой

Манчестер Юнайтед планирует обсудить будущее Джейдона Санчо перед предсезонной подготовкой.

По данным издания ESPN, клуб, вероятно, расстанется с Санчо, хотя его высокая зарплата и стоимость могут стать препятствием для продажи.

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Боруссия, где Санчо играл в аренде, хочет сохранить его и рассматривает продление пребывания игрока в команде.

В свою очередь сам английский футболист также предпочел бы остаться в дортмундском клубе.

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