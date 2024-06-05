Барселона постарается в ближайшее время оформить переход хавбека сборной Испании
Мерино может продолжить карьеру в столице Каталонии.
Хавбек Реал Сосьедада Микель Мерино может перейти в Барселону. Об этом сообщает Diario Sport.
Каталонцы планируют приобрести полузащитника Реал Сосьедад в ближайшие недели, если смогут соблюдать правила финансового фэйр-плей. Мерино нравится "сине-гранатовым" и идеально подходит для схемы с двумя опорными полузащитниками, используемой Фликом.
Читай также: Хавбек Баварии стал приоритетной трансферной целью Барселоны
27-летний испанец универсален рядом важных качестве. Его навыки единоборств делают его ценным при стандартных положениях.
Напомним, контракт Мерино с Реал Сосьедадом истекает 30 июня 2025 года.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!