Барселона постарается в ближайшее время оформить переход хавбека сборной Испании

Мерино может продолжить карьеру в столице Каталонии.

Хавбек Реал Сосьедада Микель Мерино может перейти в Барселону. Об этом сообщает Diario Sport.

Каталонцы планируют приобрести полузащитника Реал Сосьедад в ближайшие недели, если смогут соблюдать правила финансового фэйр-плей. Мерино нравится "сине-гранатовым" и идеально подходит для схемы с двумя опорными полузащитниками, используемой Фликом.

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27-летний испанец универсален рядом важных качестве. Его навыки единоборств делают его ценным при стандартных положениях.

Напомним, контракт Мерино с Реал Сосьедадом истекает 30 июня 2025 года.

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