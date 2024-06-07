Сарри назвал свою главную ошибку в тренерской карьере

Бывший тренер Челси Маурицио Сарри вызывался о своих ошибках в качестве тренера.

"Уход из Челси был моей самой большой ошибкой. Была хорошая платформа для того, чтобы остаться там и продолжить работу в клубе, я совершил большую ошибку в тот момент".

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"Мы выиграли Лигу Европы, проект был отличным, но, к сожалению, я хотел вернуться в Италию", – сказал Сарри в интервью Sky Sports.

Напомним, итальянский специалист возглавлял лондонский клуб в сезоне 2018/19, выиграв один трофей.

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