Болельщики Лацио обвиняют в увольнении Сарри капитана команды

Чиро Иммобиле и его семью оскорбляют даже на улицах.

Болельщики Лацио уверены, что за увольнением Маурицио Сарри стоит Чиро Иммобиле, пишет Corriere della Sera.

У форварда и так выдался непростой сезон, в котором его очень много критикуют, так теперь все стало еще хуже.

Фаны римского клуба посчитали Чиро виновным в увольнении Сарри, и нападки в Интернете, которые длятся уже месяцы, переросли в большее.

Когда Иммобиле стоял в пробке со своим 4-летним сыном, болельщик Лацио подошел к его машине и стал оскорблять. Ранее также нападкам на улице подверглась и супруга игрока.

Ранее уже сообщалось, что Иммобиле хочет покинуть Рим, теперь его намерения только укрепились.

Ранее также сообщалось, что фанаты Брайтона ответили фанатам Ромы.

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