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Задели за живое: Фанаты Брайтона дали мощный ответ римским ультрас на оскорбления Королевы

Британцы потроллили своих соперников.
Сегодня, 18:49
Фанаты Брайтона / Getty Images
Фанаты Брайтона / Getty Images

Фанаты Брайтона ответили на провокацию болельщиков Ромы баннером, посвященным Франческо Тотти.

В ответ на оскорбительный баннер, направленный на покойную королеву Англии, болельщики Брайтона вывесили свой баннер, на котором было написано, что Тотти "любит пиццу с ананасами".

Источник: Goal.com

Это произошло во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между Ромой и Брайтоном, который завершился проходом римлян в следующий раунд турнира.

Ранее сообщалось, что Рома после ухода Моуринью установила клубный рекорд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Брайтон

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