Задели за живое: Фанаты Брайтона дали мощный ответ римским ультрас на оскорбления Королевы
Британцы потроллили своих соперников.
Фанаты Брайтона ответили на провокацию болельщиков Ромы баннером, посвященным Франческо Тотти.
В ответ на оскорбительный баннер, направленный на покойную королеву Англии, болельщики Брайтона вывесили свой баннер, на котором было написано, что Тотти "любит пиццу с ананасами".
Это произошло во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между Ромой и Брайтоном, который завершился проходом римлян в следующий раунд турнира.
Ранее сообщалось, что Рома после ухода Моуринью установила клубный рекорд.
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