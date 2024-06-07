Манчестер Юнайтед снова вернулся к варианту с Саутгейтом

Однако судьба тен Хага все еще под вопросом.

Манчестер Юнайтед считает Гарета Саутгейта основным вариантом, утверждает The Independent.

Издание пишет, что, если клуб решит попрощаться с Эрик тен Хагом, то попробует пригласить наставника сборной Англии.

Однако в данный момент есть два момента, которые удерживают стороны от переговоров. Во-первых, Юнайтед все еще не опредился с судьбой тен Хага.

А во-вторых, Саутгейт не желает вести переговоры, пока сборная будет выступать на Евро-2024. Однако в МЮ убеждены, что специалист хочет присоединиться к ним.

Ранее также сообщалось, что клуб АПЛ попробует переманить Беллингема.

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