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Клуб АПЛ претендует на Беллингема

Джоб может летом пойти на повышение.
Вчера, 23:14
Джоб Беллингем / Getty Images
Джоб Беллингем / Getty Images

Брентфорд рассматривает возможность подписания полузащитника Сандерленда Джоба Беллингема.

По данным The Athletic, оценивая его универсальность и способность играть на нескольких позициях.

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Отметим, на данный момент официальных предложений не поступало.

В уже минувшем сезоне на счету Беллингема 47 матчей во всех турнирах, в которых он забил 7 голов и отдал 1 ассист.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд Джоб Беллингем

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