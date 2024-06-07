Клуб АПЛ претендует на Беллингема
Джоб может летом пойти на повышение.
Брентфорд рассматривает возможность подписания полузащитника Сандерленда Джоба Беллингема.
По данным The Athletic, оценивая его универсальность и способность играть на нескольких позициях.
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Отметим, на данный момент официальных предложений не поступало.
В уже минувшем сезоне на счету Беллингема 47 матчей во всех турнирах, в которых он забил 7 голов и отдал 1 ассист.
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