Беллингем оценил возможный переход Мбаппе в Реал
Англичанин в восторге от предстоящего трансфера.
Хавбек Реала Джуд Беллингем высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в клуб.
"Если это случится, будет потрясающе. Такой игрок, как он... Вы видели в финале, что единственная деталь, которой нам не хватало – завершителя. Думаю, если бы он пришел и дал нам это, мы были бы в лучшем положении".
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"Он вывел бы нас на новый уровень", – сказал Беллингем в интервью TNT Sports.
Напомним, Мбаппе с 1 июля будет официально находится в статусе свободного агента.
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