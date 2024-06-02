Мбаппе и Реал согласовали все детали сделки, анонс - на следующей неделе

Француза теперь можно считать игроком мадридского клуба.

Килиан Мбаппе завершил свой переход в мадридский Реал, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, стороны согласовали, заверили и подписали все необходимые бумаги. Анонс французского форварда состоится на следующей неделе.

🚨⚪️ Kylian Mbappé to Real Madrid, HERE WE GO! Every document has been signed, sealed and completed.



Real Madrid, set to announce Mbappé as new signing next week after winning the Champions League.



Mbappé made his decision in February; he can now be considered new Real player. pic.twitter.com/MMqEp1C0pK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2024

Также Романо отметил, что Мбаппе договорился с мадридцами еще в феврале, но лишь сейчас были закрыты все бюрократические вопросы.

Таким образом, начиная с сегодняшнего дня Килиан Мбаппе может считаться игроком Реал Мадрида.

Ранее, напомним, "сливочные" выиграли Лигу чемпионов.

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