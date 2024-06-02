Мбаппе и Реал согласовали все детали сделки, анонс - на следующей неделе
Килиан Мбаппе завершил свой переход в мадридский Реал, пишет Фабрицио Романо.
По информации инсайдера, стороны согласовали, заверили и подписали все необходимые бумаги. Анонс французского форварда состоится на следующей неделе.
🚨⚪️ Kylian Mbappé to Real Madrid, HERE WE GO! Every document has been signed, sealed and completed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2024
Real Madrid, set to announce Mbappé as new signing next week after winning the Champions League.
Mbappé made his decision in February; he can now be considered new Real player. pic.twitter.com/MMqEp1C0pK
Также Романо отметил, что Мбаппе договорился с мадридцами еще в феврале, но лишь сейчас были закрыты все бюрократические вопросы.
Таким образом, начиная с сегодняшнего дня Килиан Мбаппе может считаться игроком Реал Мадрида.
Ранее, напомним, "сливочные" выиграли Лигу чемпионов.
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