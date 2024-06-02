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Мбаппе и Реал согласовали все детали сделки, анонс - на следующей неделе

Француза теперь можно считать игроком мадридского клуба.
Сегодня, 14:29
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Килиан Мбаппе завершил свой переход в мадридский Реал, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, стороны согласовали, заверили и подписали все необходимые бумаги. Анонс французского форварда состоится на следующей неделе.

Также Романо отметил, что Мбаппе договорился с мадридцами еще в феврале, но лишь сейчас были закрыты все бюрократические вопросы.

Таким образом, начиная с сегодняшнего дня Килиан Мбаппе может считаться игроком Реал Мадрида.

Ранее, напомним, "сливочные" выиграли Лигу чемпионов

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Килиан Мбаппе

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