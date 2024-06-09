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Голкипер Ювентуса может стать одноклубником Роналду

Ан-Наср хочет подписать Войцеха Щенсны.
Сегодня, 16:34
Войцех Щенсны / Getty Images
Войцех Щенсны / Getty Images

Голкипер Ювентуса Войцех Щенсны может сменить клубную прописку.

Как сообщает Фабрицио Романо, саудовский Ан-Наср нацелился на подписание польского голкипера. «Зебры» готовы его отпустить, поскольку, подпишут Микаэля ди Грегорио из Монцы за 18 млн евро и переподпишут контракт с Маттиа Перином.

Отмечается, что решение о своем будущем предстоит принять поляку, но хочет ли он переходить в саудовский клуб неизвестно.

В сезоне-2023/24 Щенсны провел 35 матчей в Серии А, из которых в 15 оставил ворота "сухими".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Криштиану Роналду

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