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Основной игрок Ливерпуля прокомментировал слухи о переходе в Барселону

Луис Диас не собирается менять клубную прописку.
11 июня, 12:30
Луис Диаз / Getty Images
Луис Диаз / Getty Images

Вингер Ливерпуля Луис Диаз поделился мыслями о возможном переходе в Барселону.

По словам колумбийца, он сконцентрирован исключительно на игре за мерсисайдцев.

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"Я очень счастлив в Ливерпуле, это великолепная команда и клуб, я всегда хотел там играть, поэтому я очень счастлив и расслаблен.

Я не думаю ни о чем другом", - цитирует слова Диаса итальянский журналист Фабрицио Романо

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ливерпуль Луис Диас

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