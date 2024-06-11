Основной игрок Ливерпуля прокомментировал слухи о переходе в Барселону
Луис Диас не собирается менять клубную прописку.
Вингер Ливерпуля Луис Диаз поделился мыслями о возможном переходе в Барселону.
По словам колумбийца, он сконцентрирован исключительно на игре за мерсисайдцев.
Читай также: Барселона имеет реальный шанс заполучить звезду Байера
"Я очень счастлив в Ливерпуле, это великолепная команда и клуб, я всегда хотел там играть, поэтому я очень счастлив и расслаблен.
Я не думаю ни о чем другом", - цитирует слова Диаса итальянский журналист Фабрицио Романо
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!