Основной игрок Ливерпуля прокомментировал слухи о переходе в Барселону

Вингер Ливерпуля Луис Диаз поделился мыслями о возможном переходе в Барселону.

По словам колумбийца, он сконцентрирован исключительно на игре за мерсисайдцев.

Читай также: Барселона имеет реальный шанс заполучить звезду Байера

"Я очень счастлив в Ливерпуле, это великолепная команда и клуб, я всегда хотел там играть, поэтому я очень счастлив и расслаблен.

Я не думаю ни о чем другом", - цитирует слова Диаса итальянский журналист Фабрицио Романо

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!