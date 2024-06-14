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Манчестер Юнайтед согласовал контракт с защитником Эвертона

Однако до полноценнного трансфера Джарреда Брэнтуэйта еще далеко.
Сегодня, 00:33
Джарред Брэнтуэйт / Getty Images
Джарред Брэнтуэйт / Getty Images

Манчестер Юнайтед договорился о переходе с Джарредом Брэйтуэйтом, утверждает The Times.

Издание пишет, что клуб договорился с игроком о личном контракте, по которому молодой защитник будет получать 150 тысяч фунтов в неделю.

Однако при этом манкунианцы все еще не продвинулись в переговорах с Эвертоном, который все так же хочет за игрока 70 млн евро.

Ранее сообщалось, что Рэтклифф занял принципиальную позицию касательно новых трансферов клуба. МЮ более не будет переплачивать за игроков.

Отметим, что Джарред Брэнтуэйт оценивается Трансфермарктом в 42 млн евро, однако английские игроки на внутреннем рынке всегда стоили дорого.

Ранее также сообщалось, что капитан Реала ведет переговоры с саудовским клубом.

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