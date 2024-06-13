Капитан Реала может снова стать одноклубником Бензема

Защитник Реала Начо Фернандес может отправиться в Саудовскую Аравию, пишет Фабрицио Романо.

Инсайдер пишет, что с игроком начал активно вести переговоры Аль-Иттихад, за который выступает экс-игрок Реала Карим Бензема.

Начо уверен, что не будет продолжать карьеру в Европе, так как в Старом Свете для него существует лишь один клуб. А это повышает вероятность его перехода в саудовский клуб.

В ближайшее время стороны проведут ряд встреч, чтобы попытаться согласовать возможный контракт.

Ранее также сообщалось, что Реал также нашел игрока, который может заменить Лунина.

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