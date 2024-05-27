Капитан Реала - о приближении финала Лиги чемпионов: Все чаще по телу бегают мурашки

В рамках финала Лиги Чемпионов Реал встретится с Боруссией Дортмунд на Уэмбли.

Испанский защитник и капитан мадридцев Начо Фернандес поделился мыслями о приближении поединка. По словам футболиста, вся команда с нетерпением ждет поединка.

«Я очень рад выйти в очередной финал и продолжить творить историю в клубе моей жизни. Мы с нетерпением ждем финала. Победа в Лиге Чемпионов - это лучшее, что может произойти в клубе. Мы очень счастливы и горды, у нас менталитет победителей; мы всегда думаем позитивно и знаем, какими сложными являются финалы. Это может быть большой день.

В течение всего года у тебя в голове крутится мысль о том, что ты можешь выиграть еще одну Лигу Чемпионов, но это сложно. Ты знаешь, что впереди 1/8 финала, 1/4... тебе противостоят очень сложные соперники. По мере приближения к финалу, по телу все чаще бегут мурашки.

Анчелотти - это тренер, который идеально вписывается в ценности этого клуба. Он идеально подходит для того, чтобы игроки были счастливы и спокойны. Мы продолжаем побеждать, и для такого клуба, как Реал Мадрид, это ежедневное требование", цитирует слова Начо официальный сайт УЕФА.

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