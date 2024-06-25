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Реал объявил об уходе Начо Фернандеса

Карьера испанца в родном клубе подошла к концу.
Сегодня, 13:24
Начо Фернандес / Getty Images
Начо Фернандес / Getty Images

Реал на своем официальном сайте объявил о том, что Начо Фернандес покинет команду в статусе свободного агента.

В конце июня завершится срок действия его контракта и центрбек впервые в карьере больше не будет представлять королевский клуб.

"Реал Мадрид хочет выразить свою благодарность и любовь Начо, одной из величайших легенд нашего клуба", - говорится в заявлении клуба.

"Все болельщики Реала испытывают огромную гордость за одного из самых легендарных воспитанников в нашей истории. Реал Мадрид желает ему и всей его семье удачи на этом новом этапе его жизни".

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В 2001 году Начо в десятилетнем возрасте присоединился к академии "бланкос". В 2012 году он стал игроком первой команды.

За 12 лет Фернандес сыграл 364 матча и выиграл 26 трофеев: шесть Лиг чемпионов, пять Клубных чемпионатов мира, пять Суперкубков Испании, четыре Суперкубка УЕФА, четыре Ла Лиги и два Кубка Испании.

Ранее появилась информация, что Начо Фернандес уже определился с местом продолжения своей карьеры - испанский защитник переедет в Саудовскую Аравию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Начо Фернандес

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