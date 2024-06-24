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Экс-игрок МЮ считает, что клуб должен подписать лавочника Реала

Арда Гюлер может стать игроком мирового уровня.
Сегодня, 20:59
Арда Гюлер / Getty Images
Арда Гюлер / Getty Images

Бывший игрок Манчестер Юнайтед Дуайт Йорк уверен, что клубу нужен Арда Гюлер.

Экс-надающий уверен, что турецкий хавбек вырастет в игрока мирового уровня, надо лишь кому-нибудь спасти его от лавки Реала.

"Гюлер зажигает на Евро, и теперь все захотят спасти его от скамейки запасных Реала.

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Мы видели, как уход Кевина де Брюйне и Мохамеда Салаха из такого большого клуба, как Челси, шел на пользу их карьере. Кто скажет, что такого не будет в случае ухода Гюлера из Реала в Манчестер Юнайтед?

Ему нужна возможность играть еженедельно. Все ищут опытного игрока, который сможет стать временным решением, но не стоит упускать из виду Гюлера, который может вырасти в футболиста мирового уровня.

Я всецело за то, чтобы МЮ его подписал", - приводит слова Йорка Metro.

Ранее также сообщалось, что капитан Реала перейдет в Саудовскую Аравию.

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